Австрия решила менять гимн, дискриминировавший женщин

Австрия планирует изменить государственный гимн, чтобы в нем упоминались не только «великие сыны» отечества, но и «великие дочери», сообщает «Зеркало недели. Украина».

«Конечно, есть более важные вопросы по делам женщин, которые нам нужно решить, но в данном случае дело касается важного символа – государственного гимна», – сказала представительница Партии зеленых.



Строку «Отчизна сыновей великих» парламент планирует специальным законом заменить на «Отчизна великих дочерей, великих сыновей».



Идею выдвинула бывший министр по делам женщин, ее поддержали члены основных партий. В среду на совместной пресс-конференции представительницы Австрийской народной партии, Социал-демократической партии Австрии и Партии зеленых признали, что часть гимна должна быть изменена.



Парламент примет изменения осенью. Гимн в новой редакции может быть готов уже к январю 2012 года.