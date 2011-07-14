Украина не подпишет соглашение об ассоциации с ЕС - эксперт

В этом году Украина не подпишет соглашение об ассоциации с Европейским Союзом из-за технических проблем. Такое мнение в эфире "5 канала" выразил политтехнолог Тарас Березовец, сообщает УНН.

"Несмотря на подписание печально известных "харьковских соглашений", происходит четкий процесс максимального приближения к Европе в части подписания соглашения об ассоциации. В этом году, к сожалению, из-за технических проблем мы не сможем подписать со всеми странами ЕС и ратифицировать это соглашение. Но в следующем году, идут четкие сигналы, Украина скорее всего получит Зону свободной торговли с ЕС и сможет продвинуться в части отмены безвизового режима ", - убежден эксперт.