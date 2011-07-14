Путин определился с причинами катастрофы «Булгарии»

Премьер-министр РФ Владимир Путин считает, что причинами катастрофы теплохода «Булгария» стали безответственность, алчность и грубое нарушение правил технологической безопасности, сообщает РИА Новости.

«Столько жертв, столько детей погибло - это ужасно, что нам приходится платить такую дань за безответственность, за безалаберность, за алчность, за грубое нарушение правил технологической безопасности», - сказал Путин на правительственной комиссии по ликвидации последствий аварии.

Глава правительства добавил, что нужно проанализировать «всю нормативно-правовую базу этого вида деятельности, наладить строгий, жесткий контроль за соблюдением этих правил и ввести строжайшую ответственность за их нарушение». Он выразил благодарность морякам «Арабеллы», которые спасали людей с затонувшей «Булгарии», и водолазам, которые сейчас работают «в очень сложных, тяжелых условиях».

Путин сегодня также осуществил незапланированную рабочую поездку в Казань и провел совещание по вопросам обеспечения безопасности на транспорте и оказания помощи пострадавшим и семьям погибших. «В середине следующей недели деньги должны быть в республике. Семьи погибших получат по одному миллиону 300 тысяч: 300 из республиканского бюджета, по миллиону - из федерального», - заявил премьер.

Напомним, двухпалубный дизель-электроход «Булгария», построенный в 1955 году в Чехословакии, затонул 10 июля во время грозы на Куйбышевском водохранилище на территории Татарстана. На судне находились, по разным данным, от 192 до 209 человек. По последним данным, погибли 113 человек, спасены 79, судьба остальных неизвестна. Следствие считает техническую неисправность главной версией ЧП