В Турции в бою с курдскими повстанцами погибли 12 солдат

На юго-востоке Турции в результате столкновения с курдскими повстанцами погибли 12 солдат и шестеро были ранены, сообщает радио Свобода.

Сообщается, что бой, завязавшийся между боевиками и солдатами в районе города Сильван (провинция Диярбакыр), был одним из самых тяжёлых за многие месяцы.



Боевики Курдской рабочей партии около тридцати лет ведут вооружённую борьбу за автономию на юго-востоке Турции. По имеющимся данным, в результате конфликта погибли десятки тысяч человек.



Находящийся в заключении лидер партии Абдулла Оджалан заявил в мае, что в середине июля может усилиться противоборство с турецкими властями - если Анкара не приступит к переговорам об условиях прекращения конфликта.