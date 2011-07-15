Пентагон признался в потере данных

Пентагон в четверг, 14 июля, признал, что в марте 2011 года подвергся кибератаке, в результате которой произошла крупнейшая в его истории кража данных. Как сообщается со ссылкой на заместителя министра обороны США Уильяма Линна, речь идет о 24 тысячах файлов.

По данным Пентагона, атаку на компьютерную сеть ведомства организовали власти иностранного государства. Какого именно, Линн не уточнил. Он также не рассказал, какого рода информация была украдена, сообщает lenta.ru.

В прошлом военное ведомство нередко обвиняло в кибератаках хакеров из России и Китая.

О произошедшей в марте кибератаке Линн сообщил в своей речи, посвященной новой стратегии министерства обороны в области обеспечения компьютерной безопасности. Выступая в Университете национальной обороны США он рассказал, что более всего Пентагон опасается хакерских атак, организованных террористическими группами и странами-изгоями. По словам Линна, государства, власти которых трезво оценивают военную мощь США, не рискнут идти с ними на открытый конфликт, а вот последствия попадания секретных данных в руки террористов может привести к самым серьезным и непредсказуемым последствиям.