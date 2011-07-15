Тимошенко уверена, что власть хочет создать пенсионные трасты

Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявляет, что власть через свою пенсионную реформу, которая предусматривает создание частных пенсионных фондов, собирается создать систему получения дополнительных доходов для своего окружения. Об этом она заявила в эфире телеканала ТВi.

«Пенсионная реформа - это не только повышение пенсионного возраста. Они протянули частные пенсионные фонды. И уже Янукович определил и расписал, кому будут принадлежать эти частные пенсионные фонды», - сказала Тимошенко, которую цитирует ее пресс-служба.

По словам экс-премьера, действующая власть рассматривает граждан исключительно как инструмент для своего обогащения. «Те пенсионные взносы, которые платят люди после того, как будет эта машина запущена после принятия пенсионной так называемой реформы, будут идти уже не в Пенсионный фонд государства, а в частные пенсионные фонды, которые, как, помните, трасты некогда, которые исчезли, растворились в воздухе, а люди потом не найдут своих средств», - пояснила она.

«В Европе в 90-х годах существовали трастовые компании, но в Украине трастовые компании превратились в то, что у людей забрали последние копейки, и потом мы не нашли ни владельцев трастов, ни сами трасты, ни денег, которые люди положили. В украинских реалиях даже хорошо известные вещи, используемые в странах с рыночной экономикой, у нас работают как грабеж людей. Поэтому пенсионная реформа - не только повышение пенсионного возраста, не только реальное уменьшение пенсий, не только увеличение трудового стажа для выхода на пенсию, а это еще и покушение на человеческие пенсионные взносы», - заявила Юлия Тимошенко.

Напомним, восьмого июля этого года Верховная Рада Украины приняла закон о пенсионной реформе.