Кравчук: Янукович должен заставить олигархов служить

Президент Виктор Янукович должен убедить отечественных олигархов служить своей стране. Такое мнение озвучил экс-президент Леонид Кравчук в эфире телеканала ТВі.

«Президент должен стать над Украиной, то есть президентом всей Украины и должен убедить или, скажем, обязать олигархов служить Украине. Если он это сделает и скажет, открыто, опираясь на соответствующие законы, что они должны строить Украину, это будет первым шагом (к трансформации Украины)», - сказал он.

По его мнению, сейчас в Украине нет политической силы, способной сделать для страны больше, чем президент, так как глава государства обладает несравнимой ни с кем властью.

«Власть в руках президента, как он ее повернет, такая участь и ждет страну», - сказал политик.

Он уверен, что у Януковича есть шанс войти в историю, если он начнет решать основные проблемы государства.

«Для Украины настало время «Ч»: быть или не быть. Нельзя жить, когда 10% людей имеют все богатство, а 90% - бедные, когда коррупция настолько поразила общество, что неизвестно что нужно сделать, чтобы ее искоренить», - подчеркнул Кравчук.

Если же построением страны займутся украинские олигархи, то у нее, по мнению первого президента, появится шанс сформировать средний класс.

«Тогда следующий период президентский мог бы стать совершенно другим этапом. Украина начала бы выравниваться от 10 к 90 к, скажем, а 30 к 70, 40 к 60, а затем 50 к 50. Тогда Европа и мир поняли бы нас, что мы идем этим курсом», - сказал он.

«И если кто-то думает, что эффективно закрыть Кипр, чтобы не вывозили капитал, то поверьте: закроете Кипр - откроется что-то другое, пока не будет стратегической договоренности между властью и олигархами. Сейчас ее нет. Сейчас олигархи управляют властью. Они служат кошельком для многих руководителей нашей власти», - добавил Кравчук.

Он также уверен, что украинцы не будут терпеть циничных действий власти, которая обеспечивает себе повышение зарплаты, а также всевозможные преференции.

«Я никогда не смирюсь с тем, что едет депутат, а за ним еще пять машин. Разве это сложно запретить?», - посетовал первый президент.

Кравчук полагает, что, если власть будет продолжать свои неправильные действия, она будет остановлена народом.