СБУ просит рассказать, что такое «пленки Мельниченко»

Служба безопасности Украины обратилась в Конституционный Суд с просьбой предоставить толкование закрепленного в ст. 62 Конституции понятия «доказательства, полученные незаконным путем». Об этом сообщил адвокат экс-майора Николая Мельниченко Николай Неделько в комментарии «Украинской правде».

Он подчеркнул, что это произошло «именно тогда, когда досудебное следствие по уголовному делу, возбужденному в отношении экс-президента Кучмы подходит к концу, и «пленки Мельниченко» признаны в качестве доказательств по данному делу".

«Речь идет именно о тех доказательствах, которые получены негласным путем с помощью оперативно-технических средств, т.е. в результате оперативно-технического документирования», - уточнил Неделько.

Адвокат отмечает, что СБУ не является как субъектом конституционного представления, так и субъектом конституционного обращения, такими субъектами являются: президент, народные депутаты, Кабинет Министров, граждане Украины и лица без гражданства.

«Конституционный Суд не вправе по конституционному представлению (обращению) СБУ открывать конституционное производство», - уточнил защитник Мельниченко.

«Четко непонятна мотивация СБУ в необходимости такого обращения (представления), поскольку у других субъектов правоотношений, которые на порядок больше в своей юридической практике применяют положения ст. 62 Конституции, это в частности органы прокуратуры, суды и адвокатура, не возникает острой необходимости в таком конституционном толковании», - заявил он.

Неделько не верит в то, что «обращение СБУ в Конституционный Суд не связано с «пленками Мельниченко» и с расследованием «дела Гонгадзе», поскольку такие «совпадения обстоятельств», как правило, СБУ не присущи в силу его профессиональной деятельности».

«На сегодня дальнейшая судьба «пленок Мельниченко», как доказательств, судьба самого Мельниченко, как свидетеля, и судьба главных фигурантов «дела Гонгадзе» находится в определенной степени в руках Конституционного Суда», - отмечает адвокат.