Тимошенко рассказала, когда она соберет команду

Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко планирует до Дня Независимости собрать мощную объединенную команду. Об этом экс-премьер заявила в эфире телеканала ТВi.

«Я каждый день получаю какие-то сигналы от них, что «зеленая улица», и что я могу спокойно выехать за пределы Украины. Я не уеду за пределы Украины. Никогда этого не сделаю», - отметила политик.

По словам Тимошенко, сейчас она ведет переговоры, «как с представителями еще остатков живых профсоюзов, так и с прекрасными сильными структурами гражданского общества, так и с оппозиционными силами, которые сегодня готовы работать».

«Я верю в то, что мы ко Дню Независимости выйдем с мощной объединенной командой, где мы сможем сказать, что мы готовы, вместе с народом Украины, сбрасывать этот режим», - рассказала она.

Тимошенко добавила, что ее поддерживает мировая демократическая общественность, церкви, а также некоторые оппозиционные политики.

«Например, Гриценко, Кириленко, Луценко и вся команда «Народной самообороны», «Народный рух» По сути у нас уже есть начало объединительное, переговорное, чтобы далее идти вместе», - заявила экс-премьер.