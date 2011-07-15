Адвокат Мельниченко: экс-майора защищают, как свидетеля

Обжалование поновленного уголовного дела против Николая Мельниченко в Апелляционном суде осуществлено с целью защиты экс-майора, как свидетеля, и полученных им аудиозаписей по уголовному делу против Леонида Кучмы. Об этом заявил адвокат Мельниченко Николай Неделько в комментарии «Украинской правде».

Как известно, адвокаты Кучмы заявили, что Мельниченко «пытается избежать ответственности за свои противоправные действия, которые Леонид Кучма оценивает как шпионаж, измена государства и распродажи его тайн, шантаж, клевета и фальсификация, не имеющих права оставаться безнаказанными».

«Вопреки позиции защитников Кучмы прямо заявляю, что апелляционная жалоба на постановление Печерского районного суда Киева от 23 июня 2011 года, которой было отменено постановление Генпрокурора Пискуна С.М. о закрытии относительно Мельниченко уголовного дела, была подана мною в интересах Мельниченко не с целью избежания ответственности последним за совершение им, якобы незаконного прослушивания кабинета экс-президента Кучмы», - заверил адвокат.

Недилько отметил, что адвокаты Кучмы пытаются строить защиту своего клиента от предъявленного ему обвинения путем признания «пленок Мельниченко» ненадлежащими доказательствами, то есть такими, которые добыты незаконным путем, а самого Мельниченко - ненадлежащим свидетелем по данному уголовному делу.

«Это процессуально возможно сделать только путем привлечения Мельниченко к уголовной ответственности за его действия по документированию совершенных Кучмой и его окружением преступлений», - уточнил адвокат.

«Вот чем объясняется такое активное поведение и «известных генералов», и народных депутатов и других «активистов» в инициировании перед Генпрокуратурой возбуждения в отношении Мельниченко уголовного дела по документированию им совершенных преступлений Кучмой и его окружением», - добавил он.

«Обжалуемое постановление Печерского районного суда Киева, вынесено судьей Киреевым Р.В. с явным грубым нарушением норм материального и процессуального права, вследствие чего является незаконным, а также указанное постановление является необъективным, и должно быть отменено Апелляционным судом Киева», - отметил Неделько.

«Единственное, в чем я в определенной степени согласен с защитниками Кучмы, так это то, что шансов на удовлетворение Апелляционный судом Киева нашей апелляции у нас практически нет, потому что, если защита Кучмы «добилась» вынесения судьей Киреевым абсолютно незаконного и необъективного, по нашему мнению, постановления о закрытому против Мельниченко уголовному делу, то они вполне могут «добиться» и подобного решения в апелляционной инстанции», - заявил адвокат.

«Кроме того, действующая власть, по моему убеждению, не позволит, чтобы на сегодня любое судебное решение по «политическому делу», принятое судьей Печерского районного суда Киева Киреевым, было отменено апелляционной или кассационной инстанцией - это будет говорить о необъективности и некомпетентности указанного судьи, который будет использован, в первую очередь, Юлией Тимошенко в ее пользу», - заявил представитель Мельниченко.

«При таких обстоятельствах у Апелляционного суда Киева, по моему личному убеждению, не остается другого варианта, как в удовлетворении нашей апелляционной жалобы отказать и оставить в силе постановление, вынесенное судьей Печерского районного суда Киреевым», - отмечает Неделько.