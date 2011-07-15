Кравчук: Суд над Тимошенко не должен вызывать подозрения

Суд над экс-премьером Юлией Тимошенко необходимо организовать так, чтобы ни у кого не было подозрения в его необъективности. Такое мнение озвучил экс-президент Леонид Кравчук в эфире телеканала ТВi.

«Впервые в истории в Украине судят премьер-министра. Как бы ни относились к премьеру, перед миром должен быть суд, который ни в чем не может иметь подозрения», - отметил он.

«Процесс неуклюжий... Взяли судью, нет опыта. В таком помещении где, с позволения сказать, надо просить судью о времени, чтобы выпить чаю или в туалет сходить. И судят премьер-министра?», - добавил Кравчук.

При этом экс-президент отметил, что «нельзя превращать суд в публичный процесс, который граничит с охлократией».

«Это Украина, и нужно считаться с ментальностью людей, что они думают», - уточнил он.

В частности, Кравчук напомнил, что в результате судебного процесса «уже рейтинг Тимошенко растет», кроме того «на это смотрит мир и Европа".