Тимошенко уверена, что против нее начали информационную войну

Экс-премьер Юлия Тимошенко считает, что против нее начали новую информационную войну.

«Сейчас началась новая мощная информационная волна на всех их каналах телевидения, что я себя неправильно веду в их судах», - сказала она в эфире телеканала ТВi.

«Если мы все с вами будем делать вид, что это суды. А 96%, по опросам, людей считают, что это не суды, а коррупционные ряженые люди, которые против каждого, у кого нет денег и власти, действуют жестоко, цинично и незаконно», - заявила политик.

«Власть хочет, чтобы я легализовала, своими подъемами, поклонами и словами «ваша честь", судилище не только против меня, а против сотен тысяч людей», - добавила экс-премьер.

Тимошенко предлагает всем, кто считает, что она себя плохо ведет в суде, пересмотреть или перечитать процесс над лидером Коммунистической партии Болгарии Георгием Димитровым в Германии в 1933 году.

«Там где человек вел себя на порядок жестче и жестче в отношении неправосудного системы, чем сегодня веду я. И он заставил даже суд фашистской Германии принять решение справедливое. Именно своим поведением», - рассказала экс-премьер.

«Он не только не вставал. Он называл судью «ваша собакоголовость". Я никогда этого себе не позволю, я собак люблю», - добавила она.