Чавес продолжит лечиться от рака в Бразилии

Президент Венесуэлы Уго Чавес может продолжить лечение онкологического заболевания в Бразилии. Об этом сообщают информационные агентства и местные СМИ - со ссылкой на бразильских официальных лиц.

Утверждается, что Чавес в ближайшие дни прибудет в Сан-Паулу, где пройдет курс лечения в Сирийско-ливанском госпитале, известном своим онкологическим отделением. Сам президент Венесуэлы на днях не исключил, что ему понадобится пройти курс химиотерапии, - передает радио Свобода.

В июне Чавес был госпитализирован на Кубе, где ему была сделана операция по удалению злокачественной опухоли. В начале июля венесуэльский президент вернулся на родину.