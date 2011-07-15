Каддафи зовет США на свой нефтяной рынок

Власти Ливии готовы пустить американские компании на нефтяной рынок страны, сообщает Рейтерз со ссылкой на премьер-министра Ливии Аль-Багдади аль-Махмуди.

По словам аль-Махмуди, нынешнее правительство готово позволить американским фирмам участвовать в ливийских нефтяных проектах, поскольку Соединенные Штаты не играют ведущей роли в военной кампании против Муаммара Каддафи.

Ливийский премьер также сообщил, что помимо американских фирм идут переговоры с российскими и китайскими компаниями, чтобы привлечь их к работе над проектами итальянского нефтегазового концерна ENI, об отлучении которого за контакты с Национальным переходным советом заявили сторонники Каддафи.