Болгария люстрирует своих дипломатов-чекистов

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Парламент Болгарии вчера одобрил изменения в законодательстве, согласно которым лица, сотрудничавшие со спецслужбами при социализме, не смогут занимать высшие дипломатические должности, сообщает Рейтерз.

Правоцентристское правительство предложило внести поправки в законодательство после того, как историческая комиссия обнаружила в прошлом декабре, что более 45 действующих послов и консулов были связаны с болгарской спецслужбой "Държавна сигурност".

По оценкам комиссии, около 45 процентов из 462 бывших и действующих дипломатов были агентами спецслужб, включая послов Болгарии в Лондоне, Берлине, Риме, Токио и Москве.

МИД объяснил, что законопроект призван разорвать связи с механизмами тоталитарного режима, которые ставят под угрозу репутацию Болгарии - члена ЕС и НАТО - в международном сообществе.

Сотрудничество с коммунистическими спецслужбами остается болезненным вопросом для стран бывшего советского блока. В мае Грузия запретила занимать высокопоставленные посты в государстве бывшим сотрудникам КГБ или партийным боссам.

Тесно связанная с СССР Болгария обладала одной из наиболее разветвленных сетей спецслужб. Болгарские агенты были замешаны во многих скандальных заговорах, от неудавшейся попытки убийства Папы Иоанна Павла II до убийства бежавшего в Лондон диссидента с помощью отравленного зонта.

В 2006 году в Софии был принят закон, разрешающей раскрывать архивы бывшей тайной полиции, но он не обязывал бывших агентов уходить со своих постов и не запрещал им занимать должности госслужащих.

Согласно принятым изменениям в законодательстве, бывшие агенты "Държавна сигурност" не смогут занимать высшие дипломатические посты, но их кандидатуры могут быть рассмотрены для более низких позиций.

фото: parliament.bg