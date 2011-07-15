На заседание по делу Тимошенко снова не пускают журналистов

В Печерском райсуде Киева, где сегодня продолжится рассмотрение уголовного дела экс-премьера Юлии Тимошенко, уже в 8.20 был ограничен доступ журналистов к судебному заседанию.

Как передает УНИАН, в зал заседания смогли попасть всего 4 представителя украинских и иностранных печатных СМИ и 8 телевизионных камер. Кроме того, в зале заседаний находятся телевизионные камеры для ведения прямой трансляции.

А возле помещения суда снова собираются как сторонники партии «Батькивщина», так и противники – представители «Загальновійськової спілки» бывшего депутата от ПР Олега Калашникова.

Напомним, мегодня в 9.00 должно начаться очередное судебное заседание в рассмотрении криминального дела, возбужденного против Юлии Тимошенко по факту превышения власти и служебных полномочий во время заключения газовых контрактов с Россией в 2009 году.