К делу медиаимперии Мердоков подключается ФБР

Американское Федеральное бюро расследований приступило к расследованию утверждений о том, что корпорация News Corporation, принадлежащая Руперту Мёрдоку, пыталась прослушивать телефоны жертв террористических нападений на Нью-Йорк и Вашингтон десять лет назад, сообщает Би-би-си.

Это расследование проводится по требованию нескольких американских политиков, в том числе видного республиканца Питера Кинга, представляющего в конгрессе Нью-Йорк, который написал письмо директору ФБР Роберту Мюллеру письмо с требованием расследования утверждений, что репортеры закрытой ныне газеты News of the World, принадлежащей семейству Мердоков, пытались получить доступ к записям телефонных разговоров людей, погибших 11 сентября 2001 года.

Сенаторы-демократы Джей Рокфеллер и Барбара Боксер обратились к генеральному прокурору, а также к Комитету по ценным бумагам и биржам с просьбой расследовать, не были ли нарушены американские законы.