Тимошенко формирует команду защитников

Лидер партии «Батькивщина», экс-премьер Юлия Тимошенко заявляет о намерении привлечь к судебному процессу по рассмотрению ее уголовного дела относительно газовых соглашений 2009 года четырех адвокатов, двое из которых имеют американское гражданство, сообщает УНИАН. Об этом она сообщила сегодня журналистам перед началом судебного заседания.

«Сегодня так, как я собственно обязана была сделать, я буду представлять суду четырех защитников, причем два защитника будут представлять: один из них – аудиторскую компанию BDO, а второй – компанию Covington, для того, чтобы мир слышал каждое слово, которое сказано на этом процессе, и каждое сфальсифицированное обвинение», - сказала экс-премьер, но отказалась назвать фамилии новых адвокатов, заявив, что представит их журналистам после решения суда об их допуске к судебному процессу. «Украинское законодательство не запрещает привлекать защитников с иностранным гражданством», - подчеркнула она.

Напомним, 11 июля Юлия Тимошенко заявила о расторжении контракта с защитником Николаем Титаренко в связи с тем, что он не имеет возможности из-за действий суда представлять ее интересы на судебном заседании. У лидера БЮТ есть еще один защитник – Сергей Власенко.