Всемирный форум украинцев начнет работу 19 августа

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Заместитель председателя Украинского Всемирного Координационного Совета Михаил Ратушный сообщил на пресс-конференции в УКРИНФОРМе, что на V Всемирный Форум украинцев, который 19 августа откроется в Киеве, соберется 300 делегатов из более 40 государств мира. В форуме примут участие представители общественных организаций из Украины, западной и восточной диаспор.

"Украинство на V Всемирном Форуме должно показать, что мы являемся реальной глобалистской силой, что мы - серьезный потенциал единого украинского организма", - подчеркнул М. Ратушный.

Он отметил, что самая большая делегация ожидается из Российской Федерации - более 20 человек. "Там самая многочисленная украинская громада и одни из самых больших проблем, стоящих перед зарубежным украинством. В частности, до сих пор в России нет ни одной полноценной украинской школы", - констатировал он.

Проблемы украинства будут обсуждаться на з 7 секцях, которые будут работать на форуме. Кроме "Украинцев в России", это также секции "Четвертая волна миграции", а также по гуманитарным, образовательным, молодежным, правовым и информационным вопросам.



На форум приглашены 50 почетных гостей со всего мира.

Как напомнил заместитель председателя оргкомитета Форума - председатель УВКС Дмитрий Павлычко, сегодня за границей живет 20 млн этнических украинцев. Из них 3 млн - в России, около 1 млн - в Казахстане, а также в США, Канаде, Бразилии, Австралии и средиземноморских странах.

Организатор форума - Украинский Всемирный Координационный Совет при участии Министерства культуры Украины.