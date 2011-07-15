Бастуют телевизионщики Би-би-си

Сотрудники британской телерадиокомпании Би-Би-Си начали 24-часовую забастовку в связи с сокращениями в рядах работников корпорации, сообщает сайт Би-Би-Си со ссылкой на Национальный союз журналистов (NUJ) Великобритании.

Инициатором забастовки стал британский Национальный союз журналистов, который призвал сотрудников СМИ к столь решительным действиям после того, как большое количество журналистов международной службы и службы мониторинга Би-Би-Си попали под сокращение. Союз уже предупредил, что забастовка приведет к "повсеместным перебоям" в теле- и радиовещании.

Представители NUJ пытались уладить спор с руководством телерадиокомпании мирным путем и предлагали свои пути решения сложившейся проблемы, однако переговоры ни к чему не привели. Представители телерадиовещательной компании, в свою очередь, заявляют, что руководство Би-Би-Си постарается уменьшить количество сокращений, однако совсем отказаться от этой вынужденной меры пока не получится.

"Забастовки не изменят факт того, что Би-Би-Си столкнулась с рядом сокращений, последовавших после значительного снижения государственных дотаций, которые поддерживают международную службу и службу мониторинга (телерадиокомпании)", - заявил представитель британской корпорации.