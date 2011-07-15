Киевсовет выделил 5 га киевской земли для одесской академии Кивалова

Киевсовет предоставил Национальному университету «Одесская юридическая академия» в постоянное пользование земельный участок площадью 5,7 га на Харьковском шоссе, 210, для строительства, реконструкции с последующим обслуживанием зданий и сооружений академии. За соответствующее решение проголосовали 63 депутата Киевсовета, сообщает УНИАН.

Этим решением депутаты внесли изменения в Программу развития зеленой зоны Киева и концепции формирования зеленых насаждений, исключив из перечня озелененных территорий общего пользования земельный участок площадью 0,27 га с бульвара на Харьковском шоссе.

Установлено в соответствии с Налоговым кодексом, что размер земельного налога составит 437 тыс. грн.

Как известно, президентом Одесской юракадемии является народный депутат от ПР Сергей Кивалов.