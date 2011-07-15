Дело Тимошенко: судья выгнал из зала народного депутата

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Из зала заседаний Печерского районного суда Киева, в котором рассматривается дело экс-премьера ЮлииТимошенко, удален народный депутат Украины Гарегин Арутюнов, сообщает УНИАН.

Председательствующий на заседании судья Печерского райсуда Киева Родион Киреев принял решение об удалении народного депутата из зала суда в связи с нарушением им тишине в помещении. В частности, Арутюнов бросал реплики относительно хода суда. Перед удалением судья обратился к депутату с просьбой представиться, однако тот отказался это сделать.

Киреев попросил Арутюнова покинуть судебный зал, и тот сделал это без применения к нему силы со стороны бойцов «Грифона».