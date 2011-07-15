Президент Украины дал поручение расследовать нападение на журналиста

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Президент Украины Виктор Янукович дал поручение Генеральному прокурору Украины Виктору Пшонке и министру внутренних дел Анатолию Могилеву в кратчайшие сроки всесторонне, полно и объективно провести расследование уголовных дел относительно вооруженного нападения на корреспондента Интернет-издания «Обозреватель» Анатолия Шария, сообщает пресс-служба Президента.

Глава государства также направил открытое письмо от журналистского коллектива на рассмотрение Межведомственной рабочей группы по анализу состояния соблюдения законодательства о свободе слова и защите прав журналистов.