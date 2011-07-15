Роман Ландик хочет политубежища за чистый криминал?

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В Генеральной прокарутаре Украины предполагают, что экстрадиция из России луганского экс-депутата Романа Ландика, избившего девушку, может занять минимум 40 дней, пишет "Сегодня".

"Есть обязательная процедура экстрадиции. Из прокуратуры Луганской области мы ожидаем пакет документов, подтверждающих вину человека (по данным зампрокурора области Анатолия Горпенюка, он отправлен еще 12 июля. Ред.)", - утверждает высокопоставленный сотрудник ГПУ. "На их основании в Генпрокуратуру России уйдет уже наш запрос. Он является основанием для проверки. По ее результатам выносится решение – экстрадировать или отказать", - пояснил он. - "На выполнение указанных формальностей отводится до 40 суток, в течение которых человек находится под стражей. Но этот срок может быть и продлен. Ускорить или замедлить процесс невозможно. А наш запрос в Россию еще не отправлялся".

Между тем, ссылаясь на неофициальные источники "Сегодня" сообщает, что Ландик планирует обратиться или уже обратился к российским властям с просьбой о предоставлении ему политического убежища. "Такое право у него есть. Но дело об избиении Коршуновой уже приобрело серьезный резонанс, и маловероятно, чтобы Ландику пошли навстречу", - говорят в ГПУ.

Как известно, против Романа Ландика возбуждено уголовное дело за избиение в ресторане 20-летней Марии Коршуновой.Он уже исключен из Партии регионов и её фракции в Луганском горсовете.