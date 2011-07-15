МИД Украины призвал Ливию обеспечить защиту украинцев

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Специальный представитель Украины по вопросам Ближнего Востока и Африки Евгений Микитенко принял посла Ливии в Украине Фейсала Эльшаари. В ходе встречи Е. Микитенко обратил особое внимание ливийского дипломата на важность обеспечения защиты и гарантирования безопасности граждан Украины, которые продолжают оставаться на территории, подконтрольной официальному Триполи, сообщает пресс-служба МИДа.

Стороны обменялись мнениями о текущей ситуации на Ближнем Востоке и в Северной Африке, в частности в Ливийской Джамахирии.