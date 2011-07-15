ГПУ передала в суд дело на 533 миллиона. Крали бензин из госрезерва

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Генеральная прокуратура 13 июля 2011 г. утверила обвинительное заключение и направила в суд уголовное дело в отношении трех членов преступной группировки, сообщает пресс-служба ГПУ.

Указанные лица на протяжении 2009-2010 годов создали из руководителей ряда предприятий организованную группу и путем злоупотребления своим служебным положением в свою пользу и пользу других лиц завладели государственными денежными средствами Госкомрезерва, выделенных согласно постановлению Кабинета Министров Украины "Об особенностях закупки продовольственной продукции и светлых нефтепродуктов в государственный материальный резерв" на общую сумму 533 млн грн.

В целях обеспечения возмещения убытков наложены аресты на автомобиль и квартиры обвиняемых, заявлены гражданские иски в хозяйственные суды Украины.