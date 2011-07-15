Борьба ЕС за Украину должна быть симметричной усилиям Россиии

Борьба ЕС за Украину сегодня должна быть симметричной усилиям Российской Федерации, сказал политолог Вадим Карасев, комментируя выступление Президента Украины (2005-2010 гг) Виктора Ющенко на Международном форуме по вопросам Центральной Европы в Испании, который заявил, что без присоединения Украины к ЕС может произойти глубокий раскол Европы, сообщает УНН.

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«Это его уверенность, что Украина может стать дополнительным ресурсом для решения Европейским Союзом своих сегодняшних насущных и будущих проблем. Без интеграции центральноевропейских стран в Европейский Союз ЕС сегодня было бы сложнее решать насущные экономические проблемы, проводить внешнюю политику и европейскую дипломатию», - отметил политолог.

По словам Карасева, Польша, например, которая сегодня председательствует в ЕС, принесла Евросоюзу серьезную и сбалансированную внешнюю политику, которая оптимально сочетает в себе и ценностные, и прагматичные принципы относительно Восточного партнерства, по отношениям с РФ и вообще роли ЕС на европейском фланге постсоветского пространства.

По словам политолога, Ющенко понимает, что сегодня ЕС нужно бороться за Украину.

«Почему за Украину сегодня серьезно борется только Российская Федерация? В. Путин (глава правительства РФ - Ред.) предлагает Украине многие вещи, которые предлагаются ради того, чтобы Украина дала согласие на интеграцию в Таможенный союз. Почему Европейский Союз, очевидно, так считает В. Ющенко, здесь меньше проявляет инициативы, чем Российская Федерация? Поэтому он считает, что борьба за Украину сегодня нужна, чтобы была симметричной со стороны Европейского Союза и симметричная тем усилиям РФ, которые она проводит в отношении Украины по привлечению в Таможенный союз», - отметил В. Карасев.