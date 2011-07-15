Каддафи выстоял в бою против НАТО и повстанцев

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Войска ливийского лидера Муамара Каддафи отбили совместную атаку сил НАТО и мятежников, которая была проведена в районе города Марса-Брега, сообщает РБК со ссылкой на Associated Press.

Такое заявление сделал официальный представитель правительства Ливии Мусса Ибрагим. Он уточнил, что силы Североатлантического альянса атаковали этот населенный пункт с моря и с суши, а силы повстанцев - только с суши и отметил тесную координацию боевых действий против правительственной ливийской армии между силами НАТО и мятежниками.

Марса-Брега - портовый город на берегу залива Сидра в восточной части Ливии. Является крупным ливийским нефтяным центром, где расположены нефтеперерабатывающий завод и завод по сжижению газа. Бои за город начались с момента начала гражданской войны в Ливии.