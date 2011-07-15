ООН обеспокоена ростом смертности в Афганистане, обвиняя в этом талибов

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ООН обеспокоена ростом жертв среди гражданского населения Афганистана. В докладе организации, опубликованном в четверг, говорится, что с начала нынешнего года погибли около 1500 мирных афганцев. По сравнению с прошлым годом, который и так уже считался беспрецедентным по числу жертв, смертность в Афганистане выросла на 15% и продолжает расти, сообщает Euronews.

Так, власти провинции Хост на юго-востоке страны обвинили силы международного военного контингента в гибели 6 мирных афганцев в ходе военной операции в ночь на четверг.

Представитель НАТО Джастин Брокофф заявил, что в ходе операции были убиты боевики.

По данным ООН в 80 % случаев ответственность за гибель мирных афганцев несут талибы. 14% от общего числа жертв составляют погибшие в результате военных операций западной коалиции.

фото: topnews.in