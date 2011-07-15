Обвинительное заключение читают в отсутствии Тимошенко и ее адвокатов

{1-}

В Печерском райсуде Киева прокурор Лилия Фролова начала оглашение обвинительного заключения по уголовному делу по обвинению бывшего премьер-министра Украины, лидера партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко в превышении служебных полномочий во время подписания газового соглашения с РФ в 2009 году, сообщает УНИАН. Оглашение началось сразу после того как экс-премьер-министр была удалена из зала на одно судебное заседание.

Председательствующий на заседании судья Печерского райсуда Родион Киреев сделал заявление о завершении подготовительных действий и начале судебного следствия.

В то же времясама Тимошенко заявляет, что заседание Печерского районного суда Киева по рассмотрению возбужденного против нее уголовного дела относительно газовых соглашений продолжается незаконно, потому что в судебном зале отсутствуют ее защитники. Об этом она заявила сегодня журналистам после того, как судья Родион Киреев удалил ее из зала заседаний, обвинив в неуважении к суду.

«Сегодня в нарушение Конституции и законов судья действует беспрецедентно: он начал сейчас рассмотрение судебного дела без моего участия, без участия моих защитников, нарушив прямо 262 статью Уголовно-процессуального кодекса, где обязательным является мое присутствие в зале. Без меня они не имеют права этого делать», - сказала Тимошенко.

Судья Киреев разрешил прямую трансляцию оглашения обвинительного приговора.

фото: кадр прямой трансляции / tymoshenko.ua

