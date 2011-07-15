Пентагон признал, что стал жертвой мощной кибератаки

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Минобороны США заявили, в результате атаки, которая произошла в марте и ряда других случаев, хакеры «получили доступ к очень чувствительной информации».

В марте этого года из компьютерных систем Пентагона похитили около 24 тысяч файлов. Это стало одной из крупнейших кибератак за всю историю США, сообщает канал «24».

По мнению представителей Пентагона, нападение организовало иностранное государство. Вашингтон также практически уверен, кто стоит за этой кибератакой. Ранее США обвиняли в организации подобных нападений Россию и Китай.