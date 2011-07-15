К делу Тимошенко приобщены материалы по взяткам в России

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Представители обвинения в «газовом деле» заявили, что Юлия Тимошенко совершила преступление на территории России, сообщает ZN.UA.

Во время судебного заседания прокурор попросил суд приобщить к делу копию письма Генпрокуратуры РФ в ответ на запрос украинской Генпрокуратуры. В письме говорилось об установлении факта, что в Главной военной прокуратуре расследовалось уголовное дело в отношении бывшего руководителя промышленно-финансовой корпорации ЕЭСУ Тимошенко Ю.В. по фактам дачи взяток через посредников военным должностным лицам Минобороны России. По информации Генпрокуратуры РФ, дело было прекращено в 2005 году за истечением срока давности.

Сторона обвинения отметила, что на территории России подсудимая совершила преступление: «Преступление связано с дачей взяток представителям Минобороны РФ по заключению соглашений с корпорацией ЕЭСУ». По мнению прокурора эти данные «характеризуют личность подсудимой».

Судья Родион Киреев постановил приобщить данный документ к материалам дела.

фото: кадр прямой трансляции / tymoshenko.ua