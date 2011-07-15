Парламент Италии готов сократить расходы за счет своих привилегий

{1-}

Сегодня в Италии нижняя палата парламента должна высказать своё мнение по поводу законопроекта о сокращении расходов. В четверг документ уже одобрили в сенате, сообщает Euronews.

В правительстве говорят о необходимости скорейшего принятия подобных мер на фоне общеевропейского спада и кризиса еврозоны. Одобрение документа должно уберечь Италию от повторения судьбы Греции, Ирландии и Португалии.

«Или мы двигаемся вперёд, или мы тонем. Это политическое решение европейского уровня. Ни у кого не может быть иллюзий насчёт персонального спасения. Мы как на «Титанике»: даже пассажиры первого класса могут утонуть», — подчёркивает итальянский министр экономики.

Оппозиция намерена голосовать против, хотя и согласна с принципиальной необходимость сокращения госдолга — самого большого в еврозоне. Однако большинство в нижней палате — у сторонников кабинета.

«Единственное, что может сделать нынешнее правительство для своей страны и для стабилизации экономики — отправиться в отставку», — считает оппозиционный сенатор.

Однако пример Греции и Португалии говорит о том, что даже полная смена правительства не вносит никаких изменений в «планы спасения», уже согласованные с МВФ и ЕЦБ.

В самой Греции кредитный рейтинг опять понижен до преддефолтного, хотя глава минфина спешит успокоить сограждан:

«Глядя в глаза грекам и зная их опасения, я заявляю, что у греческого банковского сектора нет никаких проблем».

А европейские банки сегодня с тревогой ждут результатов «стресс-тестов» на достаточность резервного капитала. По имеющимся данным, из 90 банков тест провалили около десятка.

Напомним, Верхняя палата парламента Италии – Сенат поддержал план правительства Сильвио Берлускони по бюджетной экономии. План предполагает увеличение доходов на 48 млрд. евро к 2014 году за счет сокращения расходов, роста налогов и приватизации.