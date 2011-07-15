В БЮТ считают давлением на суд участие в суде по делу Тимошенко 4-х прокуроров

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Народный депутат Сергей Сас (БЮТ) заявляет о том, что присутствие в зале суда 4-х прокуроров при рассмотрении «газового» дела Юлии Тимошенко является давлением на суд, пишет «Интерфакс Украина»

В пятницу на брифинге журналистам он пояснил, что согласно закону о прокуратуре в судебных заседаниях принимает участие один прокурор, и нигде не говорится о том, что имеет право участвовать группа обвинителей.

«Я думаю, что участие трех-четырех прокуроров – это давление на судью со стороны прокуратуры, это давление на подсудимую и на защиту», - сказал он.

«Понятно, какие будут последствия», - отметил депутат.

фото: w1.c1.rada.gov.ua