Хомутинник: благодаря администрированию налогов был наполнен госбюджет

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Председатель Комитета по вопросам финансов, банковской деятельности, налоговой и таможенной политики, народный депутат от Партии регионов Виталий Хомутынник уверен, что благодаря введению новых механизмов администрирования налогов в Налоговом кодексе, страна получила положительные результаты по наполнению государственного бюджета в первом полугодии этого года, пишет УНН.

По его словам, в общий фонд государственного бюджета в этом году поступило 90,5 млрд грн, что на 40 млрд грн больше, чем в прошлом году (темпы роста составляют 180 процентов), поступления по НДС увеличились на 18 млрд грн (в 1,9 раза), по налогу на прибыль - на 11,7 млрд грн (в 1,8 раза).

Хомутынник отметил, что в первом полугодии 2011 года количество проверок со стороны налоговиков уменьшилась почти вдвое.

«Учитывая, что в начале июля мы приняли комплексные изменения в Налоговый кодекс, думаю, эта тенденция усилится», - добавил он.

Напомним, 6 июля Верховная Рада приняла комплексный законопроект по изменениям в Налоговый кодекс Украины, в котором были обобщены предложения, поступившие в том числе и от предпринимателей. http://glavred.info/archive/2011/07/07/130203-15.html