В дело попытался войти новый адвокат Тимошенко. Киреев не пустил

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После возобновления судебного заседания по делу экс-премьера Юлии Тимошенко прокуурор Лилия Фролова попыталась продолжить объявления обвинительного заключения, передает РБК.

Однако это время в зал вошел мужчина, который попытался обратить на себя внимание судьи. Он представился как Александр Плахотнюк и попросил привлечь его к заседанию в качестве защитника Юлии Тимошенко. На это судья Родион Киреев ответил, что защитником экс-премьера является Сергей Власенко, но Плахотнюк заявил, что он является на данный момент адвокатом, и имеет договор с Тимошенко на предоставление ей юридической помощи.

«Но подсудимая не заявляла ходатайство о привлечении новых защитников», - сказал на это Киреев.

«Она пыталась, но вы не дали ей возможности это сделать», - заявил Плахотнюк.

После этого диалога судья Киреев попросил Плахотнюка выйти из зала заседания.

фото: кадр прямой трансляции / tymoshenko.ua