75-летний инсультник сел за руль и устроил ДТП

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В Снежном, Донецкая область, 75-летний пенсионер, недавно перенесший инсульт, после которого у него оказались парализованными обе ноги и правая рука, решил вспомнить свое водительское прошлое и тряхнуть стариной – съездить на личном авто по делам из Снежного в Торез, пишет Комсомольская правда в Украине.

Кое-как усевшись за руль парализованный водитель выехал на проезжую часть Снежного. В районе кольца набравшему скорость автомобилю нужно было поворачивать, но справиться с управлением одной левой рукой дедушка не смог. Не смог он и затормозить. Машина врезалась в каменное ограждение кольца и остановилась, оставив на нем приличную выбоину. К счастью, сам пенсионер не пострадал.

- Примчавшийся после аварии сын стал умолять работников ГАИ лишить водительских прав его парализованного отца – ведь в таком состоянии садиться за руль опасно не только для себя, но и для окружающих! При определении административного наказания для виновника ДТП суд, скорее всего так и поступит, - рассказал инспектор административной практики Снежнянского ОГАИ Игорь Иванов.

Эта курьезная история могла бы закончиться очень печально, не встань на пути горе-водителя каменное ограждение кольца.