Президент отменил парад на День Независимости

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Президент Украины Виктор Янукович подписал Указ, которым внес изменения в перечень мероприятий по случаю 20-й годовщины Независимости Украины, сообщили «Главреду» в пресс-службе главы государства.

В частности, Президент отменил проведение 24 августа 2011 года парад войск в Киеве, Керчи, Одессе, Севастополе, а также городах, где расположены штабы военных округов и видов Вооруженных Сил Украины.

Президент также постановил отказаться от изготовления памятного юбилейного знака «20 лет Независимости Украины».

Сэкономленные бюджетные средства глава государства поручил правительству направить на финансирование мероприятий по усилению социальной защиты населения, говорится в Указе Президента.