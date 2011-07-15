Профсоюзы пикетируют Банкову с требованиями ветировать закон о пенсиях (ВИДЕО)

Представители Федерации профсоюзов Украины (ФПУ) проводят митинг с требованием президента ветировать закон о пенсионной реформе, передает «Интерфакс-Украина».

Около 400 представителей профсоюзов прошли колонной от Майдана Независимости по улице Институтской на Банковую к зданию Администрации Президента, держа в руках флаги с символикой ФПУ и скандируя «Вето».

Выступая в ходе митинга и.о. главы ФПУ Григорий Осовый, заявил: «Мы не против пенсионной реформы, а против такой, которую предложил парламент».

Кроме того, активисты профсоюзов выступают против повышения пенсионного возраста для женщин до 60-ти лет, для мужчин до 62 лет, а также против повышения стажа.

К ним вышел представитель Администрации Президента, которому передали требования Президенту ветировать закон о пенсионной реформе.