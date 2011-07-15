«Регионал» Сухой отправляет на пенсию учителей после 25 лет работы

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Ярослав Сухой народный депутат от Партии регионов, первый заместитель главы Комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики и труда заявил, что пенсионная реформа предусматривает социальную помощь для работников бюджетной сферы при выходе на пенсию, сообщают в пресс-службе Партии регионов.

«В пенсионной реформе четко предусмотрена чрезвычайно позитивная норма для педагогов, медиков и других работников бюджетной сферы. При выходе на заслуженный отдых они получат одноразовую помощь в размере 10-ти минимальных пенсий», - отметил он.

Кроме того, по его словам, слухи о поднятии пенсионного возраста для бюджетников не имеют реальных оснований. Депутат напомнил, что повышение касается только госслужащих-мужчин, которые отныне будут уходить на пенсию не в 60, а в 62 года. «А вот учителя, медики и работники культуры, по-прежнему имеют право уходить на пенсию после 25-ти лет трудового стажа», - сказал парламентарий.