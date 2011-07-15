На защиту Романа Ландика поднялся папин телеканал (ВИДЕО)

Луганский телеканал ИРТА, почетным директором которого, как ни странно, является народный депутат Владимир Ландик, оправдывает действия депутата Романа Ландика, избившего в местном кафе девушку. Телеканал, считает, что образцовый чиновник, который до инцидента помогал детям и жителям Луганска, сейчас стал жертвой политических игр, сообщает сайт Дело.

На него навешивают ярлык «изгоя общества», что никак не соответствует реальности. Жители Луганска считают, что в этом деле не все так просто. Со слов журналистки канала, в инциденте с избиением девушки в луганском ресторане «Баккара», Роман Ландик единственный, кто повел себя правильно, – он сам вызвал наряд милиции в заведение, чего не сделали ни присутствующие, ни администрация. Пострадавшая девушка, как отмечено в сюжете, уже написала заявления в прокуратуру о том, что не имеет претензий к избившему её депутату.

Сам инцидент раздувают правоохранительные органы, которые играют в «большую политику» и даже не ведут расследования как такового, сообщается в сюжете телеканала ИРТА. Как показывают журналисты канала, Роман Ландик сделал много полезного для своего города. Начиная от детских площадок и встреч с местными жителями и заканчивая восстановленной школой олимпийского резерва по настольному теннису.