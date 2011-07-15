В суде зачитали показания Азарова

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Премьер-министр Украины Николай Азаров заявляет, что экс-руководитель украинского правительства Юлия Тимошенко в обмен на снижение цены на российский газ соглашалась продлить на 50 лет срок базирования Черноморского флота РФ в Крыму, передает УНИАН.

Такие показания Н. Азарова содержатся в обвинительном заключении по «газовому» делу против Ю.Тимошенко, которые зачитала сегодня на заседании Печерского райсуда Киева прокурор Лилия Фролова.

В частности, Н. Азаров утверждает, что во время подписания так называемых «Харьковских соглашений» он обсуждал с главой правительства РФ Владимиром Путиным вопрос газовых контрактов 2009 года.

По утверждению Азарова, он спросил у В.Путина, почему Ю.Тимошенко соглашалась подписать газовые соглашения.

«В свою очередь, Путин ответил, что во время переговоров в 2009 году Ю.Тимошенко согласилась на 50 лет аренды Черноморского флота России в Крыму», - говорится в показаниях премьера.

фото: kmu.gov.ua