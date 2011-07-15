Фролова:«вина Тимошенко доказана полностью»

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Судья Печерского районного суда города Киева Родион Киреев предложил прокурору Лидии Фроловой, которая сейчас оглашает обвинительное заключение по делу против экс-премьера Юлии Тимошенко, объявить перерыв в судебном заседании, передает УНИАН.

С таким предложением Р.Киреев обратился к Л.Фроловой после того, как она несколько раз сбилась, и перед тем, как она дошла до обнародования некоторых показаний премьер-министра Николая Азарова.

Однако сторона государственного обвинения, которая на заседании представлена четырьмя прокурорами, высказалась против объявления перерыва.

«Несмотря на непризнание обвиняемой Тимошенко совершение преступления, предусмотренного частью 3 статьи 365 Уголовного кодекса Украины, ее вина полностью доказана собранными доказательствами», - заявила Л.Фролова.

В своем обвинительном заключении прокуратура приводит показания таких свидетелей: экс-председателя правления НАК «Нафтогаз Украины» Олега Дубины, экс-министра топлива и энергетики Юрия Продана, министра иностранных дел Украины Константина Грищенко, который во время подписания упомянутых соглашений работал послом Украины в России, нескольких работников НАК «Нафтогаз Украины», а также нынешнего премьер-министра Украины Н.Азарова.

Л.Фролова уже больше часа продолжает зачитывать обвинительное заключение, которое насчитывает 73 листа.