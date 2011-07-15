День Независимости пройдет по президентскому сценарию

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Глава Администрации Президента Сергей Левочкин сказал, что Президент Украины принял предварительный сценарий празднования 20-й годовщины Независимости Украины. Об этом Главреду сообщили в пресс-службе главы государства.

«День Независимости – это национальный праздник, в первую очередь, является символом единства украинского народа. Новый сценарий проведения предусматривает народные празднования. Это - праздник, который подтверждает стремление украинцев к перестройке демократии и государственности», – отметил глава Администрации Президента.

Напомним, что Президент Украины отменил проведение военного парада на праздновании 20-1 годовщины Дня Независимости Украины. Сэкономленные средства будут направлены на финансирование мероприятий по усилению социальной защиты населения, сообщается в Указе Президента.

фото: potok.ua