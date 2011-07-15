Янукович начинает борьбу с нарушениями бюджетного законодательства

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Президент Украины Виктор Янукович подписал распоряжение о создании межведомственной рабочей группу по подготовке предложений по усовершенствованию законодательного регулирования в сфере борьбы с нарушениями бюджетного законодательства, сообщили Главреду в пресс-службе главы государства.

Согласно документу, в течение трех месяцев группа должна проанализировать законодательство в сфере борьбы с бюджетными правонарушениями и деятельность правоохранительных органов относительно применения такого законодательства, изучить вопрос избежания ответственности за нарушение бюджетного законодательства, эффективность осуществляемых мер относительно решения такой проблемы; по результатам проведенной работы подготовить и подать предложения о совершенствовании законодательных актов по вопросам привлечения к ответственности за нарушение бюджетного законодательства.

Руководителем группы назначен советник Президента Андрей Портнов.