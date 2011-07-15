Чавес будет лечиться от рака в Бразилии

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Президент Венесуэлы Уго Чавес пройдет лечение от рака в Бразилии, передает РБК со ссылкой на Рейтер. Это стало одним признаком того, что хирургической операции на Кубе оказалось недостаточно для победы над болезнью.

Чавес прибудет в известный своей онкологической специализацией госпиталь Sirio-Libanes в Сан-Паулу, время приезда пока не определено.

Продолжительная болезнь, вынуждающая Чавеса отойти от руководства экспортирующей нефть страной, может дестабилизировать ситуацию из-за отсутствия очевидного преемника.

Чавес признавал, что, возможно, ему придется пройти курс химиотерапии и рассказал, что на Кубе ему удалили опухоль размером с бейсбольный мяч. Он не сказал, где именно у него рак, сообщив лишь, что операция была в области таза.

Поездка в Бразилию означает, что рак все еще серьезная проблема для лидера Венесуэлы. Недавно он появился на телеэкранах, демонстрируя оживление, но порою выглядел бледно и, похоже, хождение доставляло ему дискомфорт.

Источник, близкий к дипломатическим кругам Венесуэлы, сообщил, основываясь на информации бразильского правительства, что семья Чавеса вынудила венесуэльского лидера отправиться в Бразилию, чтобы быть уверенным в высококачественном лечении. Многие венесуэльцы предполагали, что Чавес опять поедет на Кубу.

В онкологическом центре госпиталя Sirio-Libanes проходили лечение будущая президент Бразилии Дилма Руссефф, которая избавилась от лимфомы в преддверии выборов, а также парагвайский лидер Фернандо Луго.

Бразильские власти обещают Чавесу гостеприимную встречу, если он решит приехать сюда за медпомощью.

фото: vivirlatino.com