США выводят войска из Афганистана

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На этой неделе Афганистан покинула первая группа в составе 650 американских солдат и офицеров, которые ранее дислоцировались к северо-востоку от Кабула. Об этом заявил сегодня представитель американских военных Майкл Ванн, передает Лига со ссылкой на ИТАР-ТАСС

В конце июня президент США Барак Обама объявил о выводе трети американского контингента к лету 2012 года. До конца года Афганистан должны покинуть 10 тысяч американских военнослужащих. Полностью вывод войск Вашингтон планирует завершить в 2014 году.

Напомним, ранее в связи с завершением миссии в этом регионе к выводу своих военных из Афганистана приступила Канада.

фото: wikipedia.org