Фролова закончила читать обвинительное заключение по делу Тимошенко

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Представитель прокуратуры Лилия Фролова закончила читать обвинительное заключение по делу Юлии Тимошенко.

Как передает Лига, экс-премьер-министр обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 365 Уголовного кодекса Украины. В частности, в обвинительном заключении говорится, что, будучи премьер-министром, Тимошенко превысила власть и служебные полномочия, единолично утвердив директивы на переговоры по газовым контрактам 2009 года.

Кроме того, в обвинении сказано, что Тимошенко вручила главе Нефтегаза Олегу Дубине утвержденные ею директивы, на основании которых он и подписал контракты 2009 года, а его заместитель Игорь Диденко - контракты на транзит российского газа по территории Украины.

В обвинительном заключении также говорится, что, в соответствии с подписанными газовыми контрактами, расходы на технологический газ увеличились, что привело к убыткам НАК Нефтегаз Украины на сумму 194 млн. 625 тыс. долларов.Ранее сегодня судья Киреев удалил экс-премьера Тимошенко из зала суда до конца заседания за нарушение норм Уголовно-процессуального кодекса. Перед этим в течение почти полутора часов судья безуспешно пытался поднять Тимошенко со своего места и заставить ее говорить стоя. Тимошенко, в свою очередь, апеллировала к ст. 55 Конституции и объясняла свое поведение формой протеста.

Чтобы успеть зачитать весь текст сегодня, прокурор Лилия Фролова решила отказаться от обеда.

фото: tymoshenko.ua