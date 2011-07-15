Эксперты призывают Минобороны при сдаче НИТКИ России не продешевить

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Минобороны Украины готово передать в аренду России комплекс для тренировок летчиков палубной авиации НИТКА. Украинские военные эксперты призывают к бдительности при заключении этой сделки, пишет «Немецкая волна»

Министр обороны Украины Михаил Ежель на встрече в Киеве с начальником Генштаба Вооруженных сил России Николаем Макаровым согласился на продолжение использования российской стороной полигона взлетно-посадочных систем НИТКА. Министр подчеркнул, что полигон останется в собственности Украины, но государство будет получать арендную плату и не будет тратить средства на содержание НИТКИ и персонала полигона. В отличие от него, военные эксперты утверждают, что передача в аренду на таких условиях невыгодна стране и не отвечает сложившимся в мире условиям коммерческого использования военных полигонов.

Михаил Ежель назвал просьбу российских военных «оптимальным вариантом», который позволит постоянно поддерживать должную готовность полигона для тренировок российских летчиков. По официальной информации, ежегодная плата России за аренду полигона составляла 500 тысяч долларов.

В то же время, как пояснил на пресс-конференции в Киеве директор Центра исследований армии, конверсии и разоружения Валентин Бадрак, оплата аренды проходила по бартеру, в счет поставок на эту сумму запчастей для самолетов. Но в сентябре 2009 года украинская сторона отказалась допустить российских пилотов на полигон «по техническим причинам». На самом деле, по словам Бадрака, спор возник из-за того, что с 2007 года никаких поставок российская сторона не совершала. Эксперт предостерег от повторения этих ошибок и призвал к разработке прозрачного и взаимовыгодного механизма оплаты аренды полигона.

В свою очередь, директор украинского информагентства Defence Express Сергей Згурец сказал: «Нам неизвестны новые условия аренды, но прежние финансовые схемы не отвечают нынешней коммерческой стоимости полигона».

По его подсчетам, стоимость компенсации за использование комплекса НИТКА на сегодня достигает не менее 4-5 миллионов долларов в год. И только при условии срока аренды в течение пяти лет, а также «создания четкого механизма оплаты использования полигона». Згурец сравнил готовящееся соглашение об аренде НИТКА с подписанием харьковских соглашений о продлении аренды украинской территории российским Черноморским фотом.

Эксперт опроверг также утверждения российских военных о том, что Россия окажет Украине услугу, взяв в аренду «абсолютно убыточный и ненужный Украине тренировочный комплекс в Крыму».

По словам Згурца, НИТКА является уникальным объектом, и Россия, не имеющая своего полигона такого рода, не может не быть заинтересована в его использовании. К тому же к полигону уже проявили интерес Китай и Индия, которые не имеют собственных тренажерных комплексов для летчиков авианосцев.

Отказывая Китаю и Индии в пользу России, Украина лишает себя выгодных заказов и сужает полезное и важное военно-техническое сотрудничество с этими странами – подчеркивают украинские военные эксперты.

Сергей Згурец напомнил, что Украина уже имеет успешный опыт использования Яворивского полигона во Львовской области, который стал тренировочной базой международных миротворческих сил. На нем недавно проходила тренировка с полевыми стрельбами французских военных, у которых нет аналогичного полигона на родине. «Если бы мы вступили в НАТО, мы бы зарабатывали еще больше», - сказал Згурец.