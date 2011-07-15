Трудовые мигранты будут сдавать русский язык и историю России?

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Лидер московского отделения партии «Справедливая Россия» Александр Агеев предлагает ввести обязательное тестирование трудовых мигрантов на знание русского языка и истории России, сообщает УНИАН.

Об этом А.Агеев сказал, выступая сегодня на Конгрессе палаты депутатов партии «Справедливая Россия».

«Экзамен по русскому языку и истории России для мигрантов предлагаем обязать их сдавать в своей стране, после обучения в специальных центрах для желающих выехать на работу в РФ», - сказал А.Агеев.

По его словам, практика многих стран показывает, что «каждый желающий работать за рубежом за свой счёт обязан пройти обучение в центрах страны-«донора», где он изучит язык и историю страны, в которую выезжает, что помогает ему быстрее интегрироваться».

фото: msk.spravedlivo.ru